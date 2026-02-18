Gianluca Gazzoli condurrà le serate delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026, che si terrà il 25 e 26 febbraio su Rai1. La scelta di affidargli il palco nasce dalla sua esperienza come conduttore radio e televisivo e dalla capacità di coinvolgere il pubblico. Gazzoli sarà il volto che guiderà i giovani artisti nel loro debutto sanremese, creando un’atmosfera dinamica e fresca. La sua presenza promette di portare energia e spontaneità alle due serate dedicate ai nuovi talenti.

Sarà Gianluca Gazzoli ad accompagnare sul palco dell’Ariston le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, il 25 e 26 febbraio su Rai1. Classe 1988, podcaster e conduttore televisivo e radiofonico, Gazzoli non ha mai rinunciato al suo percorso nel mondo del web grazie ai format da lui prodotti tra storie e narrazioni trasversali. La radio è il suo primo amore: il debutto arriva nel 2014 su Radio Number One. Ancora under 30, diventa voce di Rai Radio2 e conduce il programma quotidiano KGG. Nel 2017 segue la diretta di Sanremo dall’Ariston oltre che diversi progetti paralleli tra cui il Giro d’Italia e I Migliori Anni con Conti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SANREMO 2026: GIANLUCA GAZZOLI AL FIANCO DELLE NUOVE PROPOSTE

Gianluca Gazzoli è il conduttore per le Nuove Proposte a Sanremo 2026: è ufficialeGianluca Gazzoli sarà il conduttore delle Nuove Proposte a Sanremo 2026, perché ha ottenuto la fiducia degli organizzatori.

Sanremo 2026: ecco le Nuove Proposte in gara

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.