Sanremo 2026 Dargen D’Amico – AI AI

Dargen D’Amico, noto artista e outsider dell’hip hop italiano, ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo 2026 con il brano «AI AI». La scelta nasce dalla volontà di sperimentare nuovi suoni e di portare un tocco innovativo alla manifestazione. La sua presenza ha già suscitato curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori, che attendono di ascoltare la sua performance.

Intellettuale pop, outsider dell’hip hop italiano e sperimentatore instancabile: Dargen D’Amico, pseudonimo di Jacopo D’Amico, è tra le figure più riconoscibili della musica italiana contemporanea. Nato a Milano nel 1980, muove i primi passi nella scena underground con il collettivo Sacre Scuole insieme a Guè e Jake La Furia, per poi intraprendere un percorso solista che lo porta a reinventare continuamente il linguaggio rap. Nei suoi album convivono citazioni colte, elettronica, urban, cantautorato e una scrittura che alterna sarcasmo, critica sociale e introspezione. La sua presenza al Festival di Sanremo negli ultimi anni lo ha consacrato al grande pubblico, trasformandolo in una voce trasversale capace di parlare a generazioni diverse.🔗 Leggi su Open.online Sanremo 2026, Dargen D’Amico in gara con ai aiDargen D’Amico torna sul palco di Sanremo nel 2026 con il brano Dargen D’Amico, Ai Ai, testo del brano in gara a Sanremo 2026Dargen D’Amico partecipa a Sanremo 2026 con il brano Ai Ai, in cui critica le contraddizioni della società moderna. #sanremo2026 | Chiello | Dargen D'Amico Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ai ai di Dargen D’Amico – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Fantasanremo: superato il milione di squadre. Testa a testa tra Dargen D’Amico e Lamborghini; Sanremo 2026, Dargen D'Amico con AI AI. Il testo della canzone; Sanremo 2026, Mattarella riceve Conti, Pausini e i Big del Festival: Ricordo la prima edizione, avevo 10 anni. Dargen D’Amico a Sanremo 2026 con 'AI AI': il significato del testo tra ironia e veritàDargen D’Amico a Sanremo 2026 con AI AI: il significato del testo della canzone tra ironia, social e il suo stile unico. notizie.it Dargen D'Amico: il testo di Ai Ai a Sanremo 2026, ecco di cosa parlaDargen d'Amico torna in gara per la terza volta al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ai ai: il rapper era già stato alla kermesse nel 2022 con Dove si balla (7 volte disco di platino) e nel 2 ... cosmopolitan.com Dargen D'Amico, chi è il cantante in gara tra i Big a Sanremo 2026 facebook Pupo anticipa Sanremo: «Dargen D’Amico è geniale, “Su di noi” diventerà un brano più impegnato» x.com