Sanremo 2026 Carlo Conti torna su Pucci | Qualche battuta volgare ma è divertente mai chiesto per chi vota

Carlo Conti ha commentato il ritorno di Pucci a Sanremo 2026 dopo le polemiche, spiegando che alcune battute volgari sono state fatte per divertire e che non ha mai chiesto per chi si vota. Durante una conferenza stampa, Conti ha aggiunto che il comico ha portato un tocco di leggerezza, anche se alcuni hanno criticato il suo stile. La sua presenza ha diviso il pubblico, ma lui ha insistito sulla volontà di mantenere un clima vivace e spontaneo.

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026, è tornato a parlare della sua scelta di invitare il comico Andrea Pucci come co-conduttore al Teatro Ariston. Dopo le polemiche, lo stesso Pucci aveva scelto di rinunciare. Ora Conti ha detto: “Non l’avrei mai chiamato se non mi avesse fatto ridere, non mi sono mai chiesto per chi votasse”. Perché Carlo Conti ha invitato Pucci a Sanremo 2026 Le parole di stima di Carlo Conti su Laura Pausini Chi condurrà Sanremo 2027: l'annuncio di Conti Perché Carlo Conti ha invitato Pucci a Sanremo 2026 In un’intervista concessa a Chi, Carlo Conti ha provato a gettare nuova acqua sul fuoco sul caso Pucci, che ha rinunciato al ruolo di co-conduttore a Sanremo dopo le polemiche politiche (e non solo) sul suo invito all’Ariston. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sanremo 2026, Carlo Conti torna su Pucci: "Qualche battuta volgare ma è divertente, mai chiesto per chi vota" Sanremo 2026, Andrea Pucci pubblica una foto completamente nudo su Instagram dopo l'annuncio di Carlo ContiDopo l’annuncio di Carlo Conti come conduttore di Sanremo 2026, Andrea Pucci ha fatto parlare di sé su Instagram. Carlo Conti annuncia Andrea Pucci a Sanremo, ma è buferaQuesta mattina, il festival di Sanremo è già sotto i riflettori. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti in diretta a Domenica In: Andrea Bocelli super ospite della serata finale; Conti, Pausini e Big al Quirinale. Mattarella: Sanremo appuntamento importante anche grazie alla Rai; Sanremo 2026, Carlo Conti oggi da Mattarella al Quirinale; Carlo Conti: Il potere non mi interessa, dopo il successo bisogna pedalare. La felicità è stare sul divano, andare a pesca con mio figlio. A Sanremo 2026 arriva Irina Shayk. Sanremo 2026, Carlo Conti risponde alla polemica su Luca Argentero: Probabilmente non glielo avevano spiegatoCarlo Conti parla del Festival di Sanremo e delle prime polemiche legate ad Andrea Pucci e Luca Argentero. msn.com Sanremo 2026, Carlo Conti torna su Pucci: Qualche battuta volgare ma è divertente, mai chiesto per chi votaCarlo Conti è tornato sul caso Andrea Pucci a Sanremo 2026: la risposta del direttore artistico e conduttore del Festival alle polemiche sull'invito. virgilio.it Sanremo, Carlo Conti conferma l’addio. L’erede è Stefano De Martino Il conduttore campano avrebbe già scelto la sua squadra facebook Luca Argentero ha detto che l’avete chiamato e poi non vi siete fatti sentire. Carlo Conti: “Ci ho parlato sabato, è tutto chiarito. Un piccolo equivoco, credo che dovesse venire per lanciare #DocNelleTueMani4, che doveva partire a marzo. Poi la serie è stata sp x.com