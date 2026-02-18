Sano come un pesce | arriva al cinema il nuovo film di Giovanni Cangialosi e Paola Salute

Esordio in sala il prossimo 11 marzo al Metropolitan. Alla regia Bruno Tedeschi. In un’isola siciliana apparentemente tranquilla, un fatto inaspettato innesca un’irresistibile catena di eventi. Toccherà ai carabinieri del luogo, investigatori un po’ sbadati, risolvere il mistero In uscita al cinema il nuovo film di Giovanni Cangialosi e Paola Salute (autori, sceneggiatori e registi) dal titolo “Sano come un pesce”. La prima nazionale con attori in sala si terrà al Cityplex Metropolitan il prossimo 11 marzo, alle ore 20.30, la prevendita sarà disponibile dal 20 febbraio. Dal 12 marzo sarà disponibile in diversi orari.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Lavoreremo da grandi, arriva al cinema il nuovo film di Antonio Albanese

Leggi anche: Scarlet, arriva al cinema in Italia il nuovo film di Mamoru Hosoda a febbraio 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cordoglio a Lodi e Codogno per la scomparsa del dottor Roberto Patola; Janis Marcato, la 24enne cordenonese vince 35mila euro da Gerry Scotti: Mi sono iscritta da sola alla ruota della fortuna. L'emozione?...; La Ruota della Fortuna 15 febbraio, la biologa marina Janis tenta il colpo finale: quanto ha vinto ieri; Sano come un pesce, il nuovo film di Cangialosi e Salute in prima nazionale a Palermo.

Il sushi è davvero un cibo sano o fa ingrassare? Il parere dell'espertaIl sushi fa ingrassare? O è un cibo sano? È un pasto completo? Quanti pezzi di sushi si può mangiare a dieta? Rispondiamo alle vostre domande… Credo che non sia un'esagerazione affermare che il sushi ... vogue.it

Pesce in scatola: il superfood accessibile che fa bene al cuore e al pianetaC’è stato un tempo in cui il pesce in scatola era considerato solo una scelta pratica, da dispensa. Oggi, le nuove ricerche italiane e internazionali lo riabilitano come un alimento nutrizionalmente ... iodonna.it

RADIO BLU ITALIA....10 anni on air. Gli auguri da GIOVANNI CANGIALOSI facebook