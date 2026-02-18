Sannazaro P De Luca Pd | Dedicare parte dei ricavi di Sanremo a ricostruzione

Il teatro Sannazaro di Napoli è stato distrutto da un incendio divampato ieri sera, causato probabilmente da un cortocircuito nell’impianto elettrico. L’incendio ha provocato danni ingenti alla struttura, impedendo le attività culturali in programma. Pino De Luca, deputato del Pd, ha proposto di destinare una parte dei ricavi delle prossime serate di Sanremo alla ricostruzione del teatro. La proposta mira a coinvolgere anche gli artisti e il pubblico per aiutare la città a riprendersi. La scena del rogo ha attirato molte persone e i soccorritori sono ancora al lavoro.

"L'incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro è una tragedia che ferisce Napoli e l'intero Paese. Quando si spegne una luce della cultura, è l'Italia tutta a perdere un pezzo della propria anima". Così Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Partito Democratico della Campania, interviene dopo il grave incendio che ha danneggiato lo storico teatro napoletano. "Raccolgo e sostengo con convinzione l'appello lanciato dal sovrintendente della Fondazione Petruzzelli. La proposta di destinare una parte dei ricavi del Festival di Sanremo alla ricostruzione del Sannazaro è un'idea seria, concreta e di grande impatto simbolico.