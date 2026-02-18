Sanità all’Azienda ospedaliera di Cosenza arriva il nuovo sistema Lis | laboratori digitalizzati e rete con l’Asp

L’Azienda ospedaliera di Cosenza ha introdotto il nuovo sistema Lis, causando un miglioramento nella gestione dei laboratori, grazie alla digitalizzazione dei dati e alla connessione diretta con l’Asp. Questa novità permette di monitorare più facilmente i test e ridurre i tempi di attesa, offrendo ai pazienti un servizio più rapido e preciso.

Parte da Cosenza una nuova fase di riorganizzazione della sanità pubblica. L'Azienda ospedaliera di Cosenza ha avviato l'implementazione del nuovo sistema informativo Lis (Laboratory Information System), una piattaforma destinata alla digitalizzazione e alla tracciabilità completa dei processi di laboratorio. Il progetto rappresenta uno dei primi passaggi concreti dell'integrazione tra ospedale e territorio secondo il modello hub & spoke, grazie alla collaborazione con l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Rete condivisa per garantire continuità Nella fase di transizione informatica, per evitare rallentamenti nella refertazione e assicurare la continuità del servizio, i campioni analitici saranno processati anche attraverso la rete dei laboratori dell'Asp.