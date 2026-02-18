San Lazzaro | la falda sotterranea in corrispondenza del termo-valorizzatore è inquinata

A San Lazzaro, i lavori per la quarta linea dell’inceneritore hanno scoperto che la falda sotterranea vicino al termo-valorizzatore è inquinata. Durante le operazioni di scavo, sono stati trovati livelli elevati di cromo e Pfas, superiori ai limiti consentiti dalla legge. Questa scoperta preoccupa le autorità e i residenti, che temono possibili rischi per la salute. L’area viene ora monitorata attentamente, mentre si cerca di capire come si siano verificati questi sforamenti e quali misure adottare subito.

La falda acquifera nella zona dell'inceneritore di San Lazzaro a Padova risulta contaminata, con superamento dei limiti di legge per inquinanti come il cromo e i Pfas, rilevati durante i lavori per la quarta linea. Sono in corso azioni di monitoraggio per controllare la situazione. Analisi molto recenti compiute in questo stesso mese di febbraio, hanno confermato il superamento dei limiti di legge nella falda sotterranea in corrispondenza del termo-valorizzatore. «Apprendiamo dei superamenti delle soglie di contaminazione rilevati nelle acque sotterranee nell'area dell'inceneritore di HestAmbiente a San Lazzaro, a seguito di monitoraggi compiuti nei mesi scorsi.