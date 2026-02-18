San Gimignano infortunio sul lavoro | operaio cade da impalcatura Gamba fratturata

SAN GIMIGNANO (SIENA) – Un operaio di 58 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro a San Gimignano (Siena).L'uomo sarebbe caduto da un'impalcatura di circa 4 metri all'interno del cantiere per il recupero dell'ex carcere ed ex convento di San Domenico riportando la frattura di un arto inferiore. Il 58enne è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è stato trasportato all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl Toscana sud est.