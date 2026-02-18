Samsung Offers Free Storage Upgrade on Galaxy S26—Is It to Soften a Price Hike?

Samsung ha deciso di offrire un upgrade gratuito di memoria sui nuovi Galaxy S26, probabilmente per ammortizzare un possibile aumento di prezzo. La promozione riguarda le varianti con più spazio di archiviazione, che passano da 128 a 256 GB senza costi aggiuntivi. La mossa mira a rendere più allettante l’acquisto, considerando anche le principali caratteristiche hardware come il display AMOLED e il processore potente. La strategia potrebbe influenzare le decisioni dei consumatori in vista del lancio ufficiale dei dispositivi.

analisi sintetica della promozione di memoria legata alla serie Galaxy S26, accompagnata da scenari di prezzo e dalle principali caratteristiche hardware. l’iniziativa, finora confermata in un mercato specifico, potrebbe preludere a sviluppi su scala globale. galaxy s26: offerta di memoria doppia in india. l’ india è il mercato in cui è stata confermata la promozione. pre-ordinando la variante da 256 gb di uno dei modelli della gamma, l’utente ottiene gratuitamente un upgrade a 512 gb. l’opzione da 512 gb non sembra includere l’upgrade gratuito. stato attuale dell’offerta. la pagina di pre-ordine indica chiaramente l’ upgrade gratuito. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

