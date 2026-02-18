Sampdoria maledizione infortuni | oltre a Pierini si ferma Martinelli

Pierini e Martinelli si sono infortunati entrambi, peggiorando la situazione degli infortuni alla Sampdoria. La causa è un inizio di stagione difficile con molti acciacchi, che impediscono ai giocatori di avere continuità in campo. La squadra aveva appena trovato una buona forma, ma ora deve fare i conti con due nuovi stop. La rosa si riduce ulteriormente, e i problemi aumentano.

Gli esami e i tempi di recupero. Ancora terapie per Palma, vicini al rientro Depaoli ed Esposito Non c'è pace sul fronte degli infortuni per la Sampdoria. La squadra di Gregucci e Foti ha trovato finalmente continuità di risultati avviando la risalita della classifica, ma le cattive notizie continuano ad arrivare dall'infermeria. Gli esami strumentali ai quali sono stati sottoposti il portiere Tommaso Martinelli e l'attaccante Nicholas Pierini hanno evidenziato rispettivamente una lesione di primo grado al retto femorale destro e una lesione di secondo grado all'adduttore della coscia sinistra. Calciomercato Sampdoria: si chiude col colpo Pierini, via Altare e GirelliNella giornata di lunedì 2 febbraio 2026, la Sampdoria chiude il mercato con due acquisti in attacco. Sampdoria, ancora infortuni: Viti salta almeno lo Spezia, Depaoli fuori un meseMezzo sospiro di sollievo in casa Sampdoria, ma anche tanti nuovi grattacapi per la coppia Foti-Gregucci in vista della sfida con lo Spezia. E' questo il resoconto della giornata di ieri, incentrata ... Sono passati 475 giorni da quel Cesena-Sampdoria 3-5, ultima vittoria esterna dei blucerchiati. Oggi la Samp, al Braglia di Modena, ha rotto la maledizione e ha portato a casa 3 punti fondamentali imponendosi per 1-2 sui gialli dell'ex Sottil.