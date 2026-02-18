Sampdoria doppio stop in attacco | lesioni per Martinelli e Pierini Gregucci studia nuove soluzioni

La Sampdoria perde due attaccanti chiave dopo gli infortuni di Martinelli e Pierini, entrambi fermati da lesioni muscolari. Martinelli si è infortunato durante l’allenamento di ieri, mentre Pierini ha accusato dolore durante la partita di domenica scorsa. Gregucci, l’allenatore della squadra, ora deve trovare subito alternative offensive.

Sampdoria, Doppia Botta Infortuni: Martinelli e Pierini Stop, Gregucci Deve Fare i Conti. La Sampdoria, reduce dalla vittoria in casa contro il Padova, incassa un duro colpo: gli esami medici hanno confermato la lesione muscolare per Tommaso Martinelli e Nicholas Pierini. L'infortunio di Pierini, avvenuto durante la partita, si aggiunge a quelli già presenti nello spogliatoio blucerchiato, complicando i piani di Gregucci e Foti per la risalita in Serie B. La salute dei giocatori, una costante preoccupazione, torna a mettere a rischio il cammino della squadra. Diagnosi e Tempi di Recupero: Un Mese di Stop per Pierini, Martinelli Monitorato.