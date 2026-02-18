Salone dello Studente di Parma-Politecnico | grande successo per la prima giornata

Il Salone dello Studente di Parma-Politecnico ha riscosso grande affluenza nella sua prima giornata, grazie alla presenza di migliaia di studenti e famiglie. La causa di questa partecipazione massiccia è stata la vasta offerta di informazioni su università e corsi tecnici, accompagnata da incontri con rappresentanti di istituti. La giornata si è aperta con un’esibizione musicale della Boito Junior Ensemble del Conservatorio di Musica, attirando l’attenzione fin dal mattino. L’evento prosegue fino a domani presso le Fiere di Parma.

La prima giornata del Salone ha fatto il punto sul sistema della filiera formativa tecnologico-professionale grazie al convegno "4+2 e agrifood: il futuro della formazione tra scuola, territorio e impresa" Tre i brani proposti dal gruppo strumentale giovanile formato da allievi di diversi dipartimenti strumentali del Conservatorio e diretto da Massimo Felici, un ensemble nato per offrire ai giovani strumentisti l'opportunità di sviluppare competenze artistiche in un contesto professionale. Ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di secondo grado, in cerca di orientamento e di informazione per il proprio futuro, hanno affollato gli stand delle oltre 60 realtà formative presenti, tra università, scuole di alta formazione, accademie e ITS Academy.

