Salmo ha lanciato il videoclip di Crackers, una canzone che celebra la sua libertà creativa. La pubblicazione arriva in anticipo rispetto al decennale di HellvisBack, il suo album più famoso. Nel video, il rapper si mostra in ambientazioni urbane e street art, rafforzando il messaggio di indipendenza artistica. Crackers rappresenta una scelta forte e personale, indirizzata ai fan e ai critici. Il brano si inserisce in un momento di grande fermento creativo per l’artista, che sta preparando nuove uscite.

Salmo pubblica il video del nuovo singolo Crackers, che anticipa il progetto per il decennale di HellvisBack. Prende sempre più forma HellvisBack 10 Year Later, il nuovo progetto di Salmo che è ad un tempo celebrazione del suo disco culto che nel 2016 ha ridefinito suoni, linguaggi e ambizioni della scena rap italiana, e nuovo grande snodo del suo percorso artistico. Dopo la pubblicazione del primo inedito 10 AD, a spezzare l’attesa per l’uscita dell’album -fuori il 3 aprile per Sony Music Italy – arriva oggi il nuovo singolo e video Crackers, un manifesto di autonomia artistica: una dichiarazione d’identità che gioca sul contrasto tra immagine e autenticità nel mondo del rap contemporaneo, dove Salmo scende in campo colpendo pose, gerarchie e miti del successo con la sua scrittura e con la forza delle sue immagini. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Salmo pubblica il brano Crackers, un manifesto di autonomia artistica, il video

Maria Antonietta e Colombre debuttano a Sanremo 2026 tra i big in gara con il brano-manifesto La felicità e basta. Video-intervistaMaria Antonietta e Colombre salgono sul palco del 76° Festival di Sanremo, portando il loro brano

Leggi anche: Umberto Tozzi pubblica il video del brano Vento d’aprile

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.