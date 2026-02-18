Salerno in scena per il Bangladesh | teatro e solidarietà per una nuova chiesa
Il 6 marzo, il Cinema Teatro Fatima di Salerno ospiterà la commedia teatrale “’A morte è ‘na brutta cosa” per sostenere la costruzione di una chiesa in Bangladesh. La serata combina spettacolo e solidarietà, attirando il pubblico locale con un obiettivo concreto. Padre Giovanni Gargano guida la missione nel paese asiatico, dove l’iniziativa mira a raccogliere fondi per realizzare una nuova chiesa.
Salerno in Scena per il Bangladesh: Una Chiesa tra Sorrisi e Solidarietà. Il 6 marzo, il Cinema Teatro Fatima di Salerno ospiterà la commedia teatrale “’A morte è ‘na brutta cosa”, un’iniziativa con un obiettivo ambizioso: raccogliere fondi per la costruzione di una chiesa nella missione in Bangladesh guidata da Padre Giovanni Gargano. L’evento, promosso dal Centro Missionario Diocesano di Salerno-Campagna-Acerno e dalla Compagnia Instabile Madonna di Fatima, unisce l’arte, il divertimento e l’impegno sociale per sostenere una comunità lontana. Un’Idea Nata dal Cuore della Diocesi. L’idea di unire teatro e solidarietà è partita dal Centro Missionario Diocesano, da sempre attivo nel sostegno alle comunità più bisognose.🔗 Leggi su Ameve.eu
