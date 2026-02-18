Salerno | debutta il nuovo concept di stazione di servizio firmato Etè

A Salerno, Etè ha aperto una nuova stazione di servizio che cambia le regole del settore. La scelta di collocarla vicino al centro città permette ai clienti di fare rifornimento senza uscire dal cuore urbano. La struttura offre servizi moderni e spazi pensati per essere più funzionali rispetto alle stazioni di una volta.

SALERNO – Etè amplia il proprio ecosistema e inaugura Etè Station, un nuovo concept che ridefinisce il modello tradizionale di stazione di servizio. Il primo impianto, attivo a Salerno, integra sotto un’unica insegna rifornimento energetico, servizi al cittadino e un’area food dedicata. L’iniziativa rappresenta l’ultima brand extension del marchio e si propone di rispondere in modo concreto alle nuove esigenze della mobilità urbana, sempre più orientata verso soluzioni integrate, sostenibili e funzionali. Energia tradizionale ed elettrica. La struttura combina l’erogazione di carburanti tradizionali con colonnine di ricarica per veicoli elettrici di nuova generazione, intercettando l’evoluzione dei comportamenti di mobilità e le dinamiche legate alla transizione energetica. 🔗 Leggi su Zon.it

