Saldi invernali verso la chiusura Settore moda tiene e guarda al futuro con più fiducia

I saldi invernali si avvicinano alla fine e i negozi di abbigliamento di Verona stanno valutando i risultati. La stagione, iniziata il 3 gennaio, si concluderà il 28 febbraio, lasciando alle spalle settimane di vendite promozionali. Molti esercizi hanno registrato un buon afflusso di clienti e hanno trovato modo di liberare spazio per le nuove collezioni primaverili. Ora, i commercianti osservano con attenzione i dati e si preparano a rispondere alle sfide future.

Il monitoraggio di Federmoda Confcommercio mostra stabilità e crescita per tre negozi su quattro. Lievore: «Approccio più professionale e ritorno al negozio di prossimità» A pochi giorni dalla chiusura dei saldi invernali, che termineranno il 28 febbraio dopo l'avvio del 3 gennaio, per i negozi di abbigliamento veronesi è tempo di tracciare un bilancio. Secondo il monitoraggio realizzato da Federazione Moda Italia-Confcommercio sulle imprese associate, il 72% dei punti vendita registra stabilità o addirittura un aumento del fatturato nel mese di gennaio, mentre il restante 28% segnala una flessione.