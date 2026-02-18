Sabotaggi dei treni c’è il primo fermato | è un ventenne di Imola

Un giovane di 20 anni di Imola è stato fermato con l’accusa di aver sabotato i binari, causando ritardi su diversi tratti ferroviari italiani. Le indagini hanno portato all’arresto dopo che sono stati trovati segni di danneggiamenti nelle aree interessate. L’azione, rivendicata da gruppi anarchici, ha provocato disagi per i pendolari e complicazioni nel traffico ferroviario. La polizia sta verificando se ci siano collegamenti con altri episodi simili avvenuti di recente. La sicurezza sui binari resta sotto stretta sorveglianza.

Binari danneggiati, treni in ritardo in più punti in Italia, in qualche caso, ma non in tutti, con rivendicazioni dall'area anarchica. Ora, c'è però anche un primo fermato, accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti (reato punito, nella sua forma più semplice, con pene da 1 a 5 anni). E' un ragazzo incensurato di vent'anni, impiegato, della provincia di Imola, ed è stato fermato mentre si trovava sui binari dai Carabinieri di Castel San Pietro Terme, provincia di Bologna, ma la notizia è arrivata immediatamente al comando generale perché, appunto, potrebbe rappresentare il primo filo per capire chi siano i responsabili dei sabotaggi dell'ultimo mese, a cominciare da quello nell'area di Pesaro, poi rivendicato sul blog La Nemesi come azione contro i giochi olimpici.