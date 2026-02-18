Sabotaggi ai treni nel Bolognese arrestato 20enne mentre metteva pietre su rotaie

Un giovane di 20 anni è stato arrestato nel Bolognese perché stava posizionando pietre sui binari, un gesto che potrebbe causare incidenti. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri mentre agiva vicino a una stazione ferroviaria, con le mani sporche di terra e pietre in mano. Gli agenti hanno trovato tracce di attività sospetta e hanno bloccato il ragazzo prima che potesse mettere in sicurezza le rotaie. La polizia prosegue le indagini per capire se ci siano altri coinvolti o eventuali motivazioni dietro questa azione.

Arrestato dai carabinieri un 20enne nel Bolognese mentre collocava pietre sulle rotaie, a pochi giorni dai casi di sabotaggi ai treni. A casa del fermato è stato trovato vario materiale riconducibile all'area dell'estremismo antagonista. È quanto rende noto sui social il Tg1 Rai. Ad arrestare il giovane, imolese e incensurato, sono stati i carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme. L'accusa è attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. Ieri pomeriggio un cittadino ha telefonato al 112 per segnalare la presenza di un giovane accovacciato nei pressi della linea ferroviaria Ancona-Piacenza che attraversa il territorio di Castel San Pietro Terme.