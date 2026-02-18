Sabotaggi ai treni | arrestato un ventenne

Un giovane di 20 anni di Imola è stato arrestato dai carabinieri di Castel San Pietro Terme dopo aver sabotato un treno. La sua azione ha causato ritardi e disagi ai pendolari in transito nella zona. Gli investigatori hanno scoperto che il ragazzo aveva forato i binari con l’intento di creare problemi al servizio ferroviario. La polizia ha individuato e fermato l’uomo poco dopo l’episodio, che ha provocato l’interruzione del traffico ferroviario per diverse ore. L’arresto segue un’indagine avviata immediatamente dopo il sabotaggio.

I carabinieri della stazione di Castel San Pietro Terme hanno arrestato un ragazzo di venti anni originario di Imola per i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. Dopo l’impatto, i carabinieri, giunti sul posto, hanno visto che il ventenne, impiegato e incensurato, era corso nuovamente nei pressi dei binari per posizionare altre pietre sulle rotaie. I militari hanno evitato l’impatto con un treno ad alta velocità Frecciarossa che sarebbe arrivato di lì a poco. Il treno regionale coinvolto nell’incidente si è dovuto fermare per le verifiche del caso, accumulando una mezz’ora di ritardo circa.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sabotaggi dei treni, c’è il primo fermato: è un ventenne di ImolaUn giovane di 20 anni di Imola è stato fermato con l’accusa di aver sabotato i binari, causando ritardi su diversi tratti ferroviari italiani.

Sabotaggi ai treni, nel Bolognese arrestato 20enne mentre metteva pietre su rotaieUn giovane di 20 anni è stato arrestato nel Bolognese perché stava posizionando pietre sui binari, un gesto che potrebbe causare incidenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.