Sabotaggi ai treni | arrestato un ventenne

Un giovane di 20 anni di Imola è stato arrestato dai carabinieri di Castel San Pietro Terme dopo aver sabotato un treno. La sua azione ha causato ritardi e disagi ai pendolari in transito nella zona. Gli investigatori hanno scoperto che il ragazzo aveva forato i binari con l’intento di creare problemi al servizio ferroviario. La polizia ha individuato e fermato l’uomo poco dopo l’episodio, che ha provocato l’interruzione del traffico ferroviario per diverse ore. L’arresto segue un’indagine avviata immediatamente dopo il sabotaggio.

I carabinieri della stazione di Castel San Pietro Terme hanno arrestato un ragazzo di venti anni originario di Imola per i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. Dopo l’impatto, i carabinieri, giunti sul posto, hanno visto che il ventenne, impiegato e incensurato, era corso nuovamente nei pressi dei binari per posizionare altre pietre sulle rotaie. I militari hanno evitato l’impatto con un treno ad alta velocità Frecciarossa che sarebbe arrivato di lì a poco. Il treno regionale coinvolto nell’incidente si è dovuto fermare per le verifiche del caso, accumulando una mezz’ora di ritardo circa.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

