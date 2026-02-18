Sabato domenica e lunedì in scena al Bellini

Il Teatro Bellini ospita dal 24 febbraio all’8 marzo la commedia “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo De Filippo. La causa è la messa in scena di questa opera in tre atti, diretta da Luca De Fusco. La rappresentazione vede protagonisti Teresa Saponangelo e Claudio Di Palma, che interpretano i personaggi principali. La regia porta in scena un racconto di famiglia ambientato in una casa di Napoli. La produzione, molto attesa, riempie il teatro di appassionati di teatro classico. La rappresentazione si svolge in tre serate consecutive.

"Io credo - spiega nelle note di regia Luca De Fusco - che ci siano molte analogie tra Eduardo e Goldoni.Entrambi hanno operato una vera e propria Riforma, che ha mutato il corso della storia del teatro del loro tempo. La Riforma di Goldoni è risaputa. Lo scrittore veneziano abbandona il mondo delle maschere, che pure sono presenti nella prima parte della sua produzione, facendo nascere un teatro realista, che parla di persone vere dando allo spettatore l'impressione di conoscerle, con dialoghi magistrali, spesso basati su concertati di molti personaggi, che compongono delle vere e proprie partiture.

