Russell domina i test F1 2026 in Bahrain Piastri secondo e Leclerc terzo

Nel primo giorno di test a Sakhir, Russell ha dominato le prove F1 2026 in Bahrain, stabilendo il miglior tempo e dimostrando grande precisione nelle manovre. La giornata ha visto i team concentrarsi sul setup delle vetture e sulla gestione del frenaggio, provando diverse soluzioni. Piastri si è piazzato secondo, mentre Leclerc ha chiuso terzo, entrambi impegnati a ottimizzare le prestazioni delle proprie monoposto. La pista ha offerto molte indicazioni sulle strategie da adottare nei prossimi giorni di test.

La prima giornata di prove a Sakhir ha aperto la finestra di valutazione per il setup e la gestione del frenaggio, con i team impegnati a confrontare diverse configurazioni e il funzionamento del brake-by-wire in condizioni di temperatura variabile. In chiave pratica, si è osservato un equilibrio tra prove di long run e tentativi di giro rapido, con l'obiettivo di definire i riferimenti utili per le prossime sessioni di test e per l'inizio del mondiale. La sessione si è conclusa con un tempo migliore registrato nell'ultima ora di pista, quando il sole era ormai calato e l'asfalto si è stabilizzato intorno ai 25°C.