Rumer Willis | Per provvedere a mia figlia faccio quattro lavori non ricevo soldi da mamma e papà

Rumer Willis ha spiegato su Instagram di mantenere da sola la figlia Louetta, nata dall’ex compagno Derek Richard Thomas. La attrice e cantante, 37 anni, afferma di lavorare in quattro diversi impieghi per sostenere le spese della bambina, senza ricevere aiuti finanziari dai genitori Bruce Willis e Demi Moore. Rumer ha voluto sottolineare di non ricevere alcun contributo economico da parte dei suoi genitori, nonostante la sua carriera nel mondo dello spettacolo. La donna ha aggiunto di dedicare molte ore al lavoro ogni settimana per garantire un futuro alla piccola Louetta.

A quel punto la trentasettenne ha voluto fare chiarezza: «Ho quattro lavori diversi per provvedere a mia figlia. Sono l'unica a provvedere a lei. Non vivo con un fondo fiduciario né ricevo soldi dai miei genitori. Il più delle volte non ho nessuno che mi aiuti con lei. Perciò che ne dite di fermarvi tutti un attimo prima di giudicare?». Rumer è «pienamente consapevole di avere privilegi nella mia vita che molte persone non hanno, e non lo do per scontato. So che ci sono realtà che non vivrò mai appieno, e lo rispetto. Ma questo post in particolare non parlava di privilegi o di paragoni tra circostanze».

