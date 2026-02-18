Ruggi restituzione dei compensi dell’ex direttore Longanella | Polichetti chiede chiarezza

Il sindaco di Salerno, Polichetti, ha chiesto chiarimenti sulla restituzione dei soldi che l’ex direttore del Ruggi, Walter Longanella, potrebbe dover restituire. La questione nasce dai sospetti di un pagamento eccessivo che ha attirato l’attenzione delle autorità. I dettagli di questa vicenda riguardano cifre e procedure che ancora devono essere chiarite. La situazione ha suscitato molte domande tra cittadini e dipendenti dell’ospedale. I prossimi giorni saranno decisivi per capire come si evolverà questa storia.

Riflettori puntati sulla possibile restituzione dei compensi percepiti dall'ex direttore di presidio Walter Longanella, al Ruggi. Il responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell'Udc, Mario Polichetti, sollecita un chiarimento immediato da parte del management aziendale: "È doveroso fare piena luce su quanto sta emergendo –spiega Polichetti – perché i cittadini hanno diritto a conoscere come vengono gestite le risorse pubbliche, soprattutto in un settore delicato come la sanità. Non possiamo permetterci che vicende di questo tipo vengano trattate con superficialità o silenzio. Il management del Ruggi ha il dovere di spiegare cosa sta accadendo, quali verifiche sono in corso e quali provvedimenti verranno adottati".