Tra il 2024 e il 2025, circa 5.000 agenti della Digos hanno subito un furto di identità. Gli hacker, presumibilmente cinesi, hanno attaccato più volte i sistemi del ministero dell’Interno, riuscendo a sottrarre dati sensibili. Questo attacco ha causato notevoli problemi alla sicurezza interna e ha reso vulnerabili le informazioni personali degli agenti. Le autorità stanno cercando di capire come siano stati penetrati i sistemi e quali misure adottare per fermare ulteriori intrusioni. La vicenda solleva dubbi sulla protezione delle strutture digitali dello Stato.

Tra il 2024 e il 2025 la rete del ministero dell’Interno dell’ Italia sarebbe stata violata più volte da un gruppo di hacker riconducibili alla Cina. L’obiettivo? Rubare i dati di circa cinquemila agenti della Digos in quella che gli esperti hanno già definito come un’acquisizione informativa. Nei database violati sarebbero finiti nomi, incarichi e sedi operative di investigatori impegnati nei dossier più delicati: antiterrorismo, controllo delle comunità straniere, monitoraggio della criminalità organizzata e, soprattutto, attività legate al tracciamento dei dissidenti di Pechino presenti in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Rubata l'identità a 5mila agenti della Digos": lo strano blitz degli hacker cinesi

Hacker cinesi “bucano” il ministero degli Interni: “Rubati i dati di 5mila agenti Digos”Gli hacker cinesi hanno violato i sistemi del ministero degli Interni e hanno sottratto i dati di 5mila agenti della Digos.

Hacker cinesi rubano l’identità a cinquemila agenti della DigosUn attacco hacker proveniente dalla Cina ha portato al furto di dati di cinquemila agenti della Digos, compromettendo la privacy di molti ufficiali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.