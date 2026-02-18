Rubano in casa e portato via due pepite dal cofanetto ma erano due calcoli renali | ladri beffati a Pordenone

"Conservavo in una scatolina i calcoli renali che avevo appena fatto analizzare. Devono aver pensato che avessero un qualche valore" ha spiegato il proprietario di casa che ha trovato l'abitazione a soqquadro al suo rientro da una passeggiata.🔗 Leggi su Fanpage.it

Ladri entrano in casa e rubano una scatolina con dentro due pepite: “Pensavano fossero oro o pietre preziose, ma erano i miei calcoli renali”Due ladri sono entrati in una casa pensando di trovare oggetti di valore, ma hanno portato via una scatolina con due pepite.

Ladri entrano in casa e rubano due pepite, ma sono calcoli renaliDue ladri entrano in un appartamento convinti di rubare gioielli, ma trovano solo calcoli renali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Entrano in casa e rubano due pepite, ma sono calcoli renali; Rubano in casa e picchiano anche la cagnolina; Ladri entrano in casa e rubano una scatolina con dentro due pepite: Pensavano fossero oro o pietre preziose, ma erano i miei calcoli renali; Rubano in casa di una 91enne vedova, arrestati due topi d'appartamento dopo un inseguimento.

Rubano in casa e picchiano anche la cagnolinaColpi anche nella zona termale. Ad Abano, nel quartiere San Lorenzo, i ladri sono entrati in un’abitazione durante l’assenza dei proprietari. Secondo quanto riferito, avrebbero monitorato le abitudini ... polesine24.it

Ladri entrano in casa e rubano due calcoli renali pensando fossero pepite prezioseFurto curioso a Pordenone: ladri portano via solo una scatolina con calcoli renali, scambiandoli per preziose pepite. blitzquotidiano.it

FURTI Rubano 41 agnelli e li macellano in casa, la raccapricciante scoperta in Abruzzo: 4 denunciati La notizia facebook