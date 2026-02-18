Rubano in casa e portato via due pepite dal cofanetto ma erano due calcoli renali | ladri beffati a Pordenone
A Pordenone, dei ladri sono entrati in una casa e hanno portato via due pepite dal cofanetto, ma si sono trovati di fronte a uno scherzo: erano calcoli renali. Il proprietario, tornato da una passeggiata, ha trovato la casa a soqquadro e i loro saccheggi sfumati. Aveva conservato i calcoli in una scatolina, pensando che potessero avere un valore. I ladri, probabilmente attratti dall’aspetto delle pepite, sono usciti a mani vuote. La scena si è conclusa con una sorpresa inattesa.
"Conservavo in una scatolina i calcoli renali che avevo appena fatto analizzare. Devono aver pensato che avessero un qualche valore" ha spiegato il proprietario di casa che ha trovato l'abitazione a soqquadro al suo rientro da una passeggiata.🔗 Leggi su Fanpage.it
