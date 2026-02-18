Rubano 41 agnelli e li macellano in casa la raccapricciante scoperta in Abruzzo | 4 denunciati

I carabinieri hanno scoperto che quattro uomini avevano rubato e macellato in casa 41 agnelli a Campli, in Abruzzo. La scoperta è avvenuta durante un blitz nei locali di una villetta, dove sono stati trovati gli animali appena uccisi. Gli agenti hanno denunciato i responsabili per furto e maltrattamento degli animali.

Blitz dei carabinieri in alcuni locali al piano terra di una casa a Campli, in provincia di Teramo, dove sarebbe stata scoperta la macellazione di 41 agnelli rubati a un allevatore. Come riporta LaPresse, a segnalare strani movimenti sotto all'abitazione, un cittadino che ha sentito gli strazianti lamenti degli animali. Diciassette agnelli sono stati già uccisi, mentre i restanti 24 sono stati restituiti al legittimo proprietario a cui erano stati rubati. I militari dell'Arma, sentita la Procura della Repubblica nel tribunale di Teramo, che ha condotto le indagini, hanno disposto l'immediata distruzione delle carni degli animali abbattuti.🔗 Leggi su Ilpescara.it

