Ruba il portafogli di un ristoratore fugge col monopattino contromano sulla statale | nei guai

Marco Rossi, un ristoratore di Lecce, è stato derubato del portafogli e ha assistito alla fuga del ladro che poi ha attraversato la statale contromano su un monopattino. Il furto è avvenuto nel pomeriggio davanti al suo locale, e l’uomo ha visto il ladro scappare velocemente, zigzagando tra le auto.

Un 40enne è stato fermato ieri, sulla strada 101, dai carabinieri. Tutto è cominciato a Lecce, ma l’inseguimento è terminato all’altezza dello svincolo per Lequile: rinvenuta la refurtiva e i documenti della vittima LECCE – Dopo aver rubato un portafogli, fugge imboccando la statale contromano a bordo di un monopattino. Fermato, viene trovato con una piccola quantità di droga: nei guai. Nella giornata di ieri, Nuredini Shuaip, 40enne di origini albanesi, è finito in manette dopo uno spericolato inseguimento cominciato a Lecce. È stato un ristoratore a chiedere aiuto al 112, segnalando il furto del portafogli, provvisoriamente poggiato su un tavolino del proprio locale.🔗 Leggi su Lecceprima.it

