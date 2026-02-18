Rsa ' Madonna della Libera' dipendenti smentiscono tensioni | Clima sereno e piena sinergia con l' azienda

I dipendenti della Rsa ‘Madonna della Libera’ hanno smentito le voci di tensioni, spiegando che il motivo della loro protesta era legato a problemi organizzativi piuttosto che a conflitti con l’azienda. In un comunicato, affermano che all’interno della struttura regna un’atmosfera tranquilla e collaborativa, con un rapporto basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco. I lavoratori sottolineano che la qualità dell’assistenza agli ospiti rimane la priorità, e che l’ambiente di lavoro è sereno. La struttura continua a funzionare senza intoppi.

Gli operatori della Residenza Sanitaria Assistenziale di Rodi Garganico prendono le distanze dal comunicato dell'Ugl Salute Foggia Sono i dipendenti della Residenza Sanitaria Assistenziale di Rodi Garganico a smentire le voci che riferivano di un clima di forte tensione interna. Gli estensori della nota prendono le distante dalla posizione espressa dall'Ugl Salute Foggia che ha segnalato presunte criticità organizzative e assistenziali nella struttura e proclamato lo stato di agitazione.