Rrahmani out un acquisto a parametro zero per tamponare fino a fine stagione?

Il Napoli perde Rrahmani a causa di un infortunio più grave del previsto. Il difensore kosovaro si è infortunato durante l’ultimo allenamento e dovrà restare fuori per diverse settimane, lasciando scoperto il reparto difensivo. Per coprire questa assenza, la società sta valutando l’acquisto di un difensore a parametro zero, pronto a entrare in rosa già nelle prossime partite.

Il Napoli deve fare i conti con una tegola pesante in vista del finale di stagione: l'infortunio di Amir Rrahmani si è rivelato più serio del previsto e costringerà il difensore a rientrare soltanto a campionato praticamente concluso. Una perdita significativa per il reparto arretrato azzurro, che si ritrova improvvisamente corto di alternative in una fase cruciale dell'annata, tra obiettivi di classifica e gestione delle energie. Proprio per questo motivo la dirigenza del Napoli potrebbe valutare la possibilità di intervenire sul mercato degli svincolati, puntando su un rinforzo a parametro zero.