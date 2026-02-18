Rovistano tutti gli uffici ma non portano via nulla | tentato furto alla sede Arpa

I ladri sono entrati nella sede Arpa di via Crispi, ma non hanno preso niente. Hanno rovistato tra scrivanie e armadi senza riuscire a portare via alcun oggetto di valore. La polizia indaga sull’accaduto, mentre i dipendenti sono stati fatti evacuare per sicurezza.

Ladri di nuovo, anche, alla sede Arpa di via Crispi. Dagli uffici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale i malviventi però non hanno portato via nulla. Ed è veramente strano. Il tentato furto è avvenuto nella notte fra sabato e domenica. I malviventi sono riusciti a intrufolarsi - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - da una finestra al piano terra dello stabile. Hanno, a quanto pare, rovistato dappertutto: mettendo gli uffici a soqquadro, ma non hanno appunto portato via niente. Probabilmente qualcosa li ha fatti desistere e sono scappati a mani vuote.

