Rosso a Cabal nella sfida Galatasaray-Juve | la stampa promuove l' operato di Makkelie
Durante la partita di Champions League tra Galatasaray e Juventus, l’arbitro Makkelie ha mostrato grande sicurezza, motivo per cui la stampa ha elogiato il suo operato. La sua interpretazione delle azioni e le decisioni prese in campo hanno evitato polemiche e mantenuto il ritmo della gara. Un episodio chiave è stato il rosso mostrato a Cabal, che ha influito sull’andamento del match e ha fatto discutere gli spettatori.
Nel confronto di Champions League tra Galatasaray e Juventus, la gestione arbitrale si è distinta per lucidità e fermezza, con decisioni decisive che hanno accompagnato l’andamento della partita. L’attenzione si è focalizzata sull’operato di un direttore di gara che ha mantenuto controllo e ritmo, senza che l’esito venisse compromesso da interventi discutibili. Danny Makkelie ha diretto l’incontro con una leadership decisa e una lettura puntuale degli episodi chiave. La partita è stata governata con un polso fermo e una gestione pragmatica dei falli, con una rilettura accurata delle azioni più delicate. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Moviola Galatasaray Juve, Makkelie promosso dai giornali: giusto il rosso a CabalIl nome di Makkelie è stato protagonista ieri sera in occasione del match tra Galatasaray e Juventus, quando i giornali hanno giudicato corretta la sua decisione di espellere Cabal.
Moviola Galatasaray Juve, il giudizio dei giornali su Makkelie: «Partita senza errori, corretti i due gialli a Cabal»L’arbitro Makkelie ha diretto la partita tra Galatasaray e Juventus senza commettere sbagli, secondo i giornali, che lodano la sua gestione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Moviola Galatasaray-Juve: i due gialli a Cabal sono correttiDue cartellini gialli in 8 minuti per Cabal, entrambi corretti, entrambi simili come genesi: sul primo ferma una Spa chiara su Yilmaz che stava entrando in area; sul secondo, sempre Yilmaz gli era ... corrieredellosport.it
Koop illude la Juve, poi la ripresa è da incubo: rosso a Cabal, il Galatasaray umilia la JuveJuventus al tappeto nell’andata dei play-off di Champions League: a Istanbul il Galatasaray trionfa 5-2 con un super Noa Lang. I turchi partono forte e sbloccano la partita al 15’ con Gabriel Sara, po ... msn.com
