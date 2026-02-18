La Regione Lombardia ha consegnato la Rosa Camuna ai medici dell’ospedale Niguarda, che hanno prestato assistenza a dodici italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. La cerimonia si è svolta subito dopo l’intervento, riconoscendo il loro impegno sul campo. Un gesto simbolico che testimonia la gratitudine per il lavoro svolto in situazioni di emergenza.

Intanto arriva subito la Rosa Camuna, la benemerenza civica della Regione Lombardia, per i medici dell’ ospedale Niguarda e i colleghi che hanno curato dodici feriti italiani nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Il presidente Attilio Fontana e la Giunta lombarda hanno deciso di conferire il premio Rosa Camuna 2026 a medici, infermieri e altri operatori della sanità lombarda che hanno contribuito all’operazione di salvataggio: dall’ Areu che ha collaborato al ponte aereo agli “scouting team“ del Niguarda, che hanno battuto gli ospedali svizzeri sovraccarichi di ustionati gravi per individuare e valutare i rimpatriabili, velocizzando le operazioni (e probabilmente salvando alcune vite), ai professionisti della terapia intensiva e del centro ustioni del Niguarda, dove al momento rimangono sette feriti, tutti fuori dall’immediato pericolo di vita, ha spiegato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, e del Policlinico di Milano che ha accolto un quindicenne che ha avuto bisogno dell’Ecmo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rosa Camuna a chi ha curato i feriti

