Una perturbazione di neve intensa ha causato la cancellazione di numerosi treni e il dirottamento di alcuni voli in Romania. Le raffiche di vento e la neve abbondante hanno bloccato le strade e le rotaie, lasciando molte persone in difficoltà. Le autorità locali hanno dovuto intervenire per gestire le emergenze e garantire la sicurezza. La neve ha coperto intere zone del sud del paese, creando disagi significativi alla circolazione.

Forti nevicate e venti violenti nel sud della Romania, colpita da un’ondata di maltempo e gelo che sta mettendo a dura prova la popolazione. A Bucarest la neve è tale da aver causato ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria; congestionato anche il traffico cittadino, con gli automobilisti che faticano a liberare i loro veicoli dal ghiaccio. Alcune parti delle autostrade sono state chiuse e l’aeroporto della capitale ha annunciato che alcuni aerei sono stati dirottati verso altri scali. Chiusi a loro volta i porti del Mar Nero. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Romania, treni cancellati e aerei dirottati per forti nevicate

Aeroporto, problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale: voli cancellati e dirottatiNella serata di sabato 3 gennaio, l’aeroporto di Orio al Serio ha registrato circa venti cancellazioni e dieci dirottamenti a causa di un guasto tecnico al sistema di avvicinamento strumentale, essenziale per l’atterraggio in condizioni di scarsa visibilità.

Passeggeri bloccati a Orio. Guasto tecnico e nebbia: 34 voli dirottati, 21 cancellatiNella serata di sabato, l’aeroporto di Orio al Serio ha vissuto una notte di disagi a causa di un guasto tecnico al sistema di avvicinamento Enav e della nebbia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.