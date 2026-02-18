Roma sfregiato la statua dell' Elefantino in piazza della Minerva staccata una zanna Giuli | Indegno atto di barbarie - VIDEO

A Roma, la statua dell’Elefantino in piazza della Minerva è stata danneggiata: una zanna è stata staccata, provocando sdegno tra i cittadini. La zanna rotta è stata trovata in strada, e le autorità stanno cercando di capire se si tratta di un atto vandalico, di un incidente o di un semplice degrado. I restauratori stanno esaminando il frammento, mentre le telecamere di sorveglianza sono state analizzate per identificare chi abbia compiuto il danno.

Recuperato il frammento della zanna spezzata: al vaglio vandalismo, incidente o degrado. Analisi dei restauratori e telecamere per individuare i responsabili. C'è stato un precedente nel 2016 Un "indegno atto di barbarie": queste le parole del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Lo stesso elemento era stato danneggiato nel 2016.