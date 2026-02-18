Roma hub dello Spazio | l?industria vale 5 miliardi e cresce anche l?export

Roma diventa il centro dello Spazio perché l’industria aerospaziale locale muove oltre 5 miliardi di euro e registra un aumento nelle esportazioni. La Regione Lazio punta a trasformare la Capitale nel principale punto di riferimento europeo per l’industria spaziale. Nei primi mesi dell’anno, le aziende della zona hanno firmato contratti con partner internazionali, rafforzando la posizione di Roma nel settore.

Roma è una città spaziale. Il Lazio si è candidato come Hub europeo dell'Aerospazio. La Regione, in uno scenario geopolitico e tecnologico in costante evoluzione, ha deciso di costituire un nuovo Distretto industriale e tecnologico dell'Aerospazio e della Sicurezza, dove possano collaborare imprese, ricerca e istituzioni, in collegamento con le Forze Armate, che sarà un'evoluzione del Distretto Aerospaziale del Lazio, operativo dal 2004. Il Lazio, e Roma, possono vantarsi di ospitare l'intera catena del valore del comparto, dalla ricerca allo sviluppo, dalla produzione ai servizi, compresa una rete di piccole e medie imprese avanzate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

