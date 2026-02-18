Evan Ferguson torna in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai match. Il CT dell’Irlanda ha confermato il suo rientro, alimentando le speranze dei tifosi della Roma. Ferguson si è allenato con intensità negli ultimi giorni, puntando a essere disponibile per la gara contro la Cremonese. La squadra si prepara a una partita chiave, con il giovane attaccante pronto a dare il suo contributo. La sfida si gioca domenica allo stadio Olimpico.

Ottimismo totale per il recupero di Evan Ferguson in vista dell’imminente impegno della Roma contro la Cremonese. L’attaccante irlandese ha ufficialmente smaltito il recente infortunio alla caviglia e ha già ripreso a calcare il terreno di gioco durante le ultime sessioni di allenamento. Il classe 2004 punta alla convocazione immediata per la sfida di campionato, bruciando le tappe di un rientro che appariva inizialmente più complesso. Il commissario tecnico dell’ Irlanda, Heimir Hallgrimsson, ha confermato lo stato di salute del centravanti giallorosso durante l’ultima conferenza stampa d’oltremanica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Ferguson vede la Cremonese: il CT dell’Irlanda annuncia il rientro

Roma, la scommessa Ferguson è già finita: verso il rientro al Brighton a gennaioRoma sta valutando il futuro di Ferguson, che potrebbe tornare al Brighton già a gennaio a causa delle deludenti prestazioni.

Roma, missione Cagliari: Dybala vede il gruppo, oggi il provino per FergusonQuesta mattina la Roma riprende gli allenamenti a Trigoria, dopo un giorno di scarico concesso da Gasperini.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.