Roma anziani maltrattati e abbandonati a loro stessi | otto arresti
Otto persone sono state arrestate a causa di abusi e abbandono di anziani in diverse zone dei Castelli Romani. La polizia ha messo fine a un giro di maltrattamenti che durava da mesi, coinvolgendo persone che si occupavano dei più fragili senza rispettare le norme. Le indagini dei Carabinieri del NAS di Roma hanno portato alla scoperta di situazioni di cattiva gestione e trascuratezza, tra cui casi di malnutrizione e mancanza di cure adeguate. Gli arresti sono stati eseguiti questa mattina tra Castel Gandolfo, Ariccia, Albano e Marina di Tor San Lorenzo.
Si è conclusa con l’arresto di otto persone l’indagine condotta dai Carabinieri del NAS di Roma, che questa mattina hanno eseguito a Castel Gandolfo, Ariccia, Albano e Marina di Tor San Lorenzo otto misure cautelari personali (due custodie cautelari in carcere e sei arresti domiciliari), emesse dal gip del Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura locale. Per continuata e illegale appropriazione di risorse finanziarie di vittime fragili, sono state decise misure cautelari nei confronti di due amministratrici di sostegno e di altri sei soggetti, tra cui loro parenti e conoscenti, tutti con legami con un’associazione di volontariato d’assistenza di Grottaferrata e un centro pensioni di Genzano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: "Anziani maltrattati con sadica soddisfazione"
"Anziani maltrattati", indagata la direttriceLa procura di La Spezia ha aperto un’indagine sulla casa di riposo 'Esperidi' a Vezzano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Roma, anziani maltrattati e abbandonati a loro stessi: otto arresti; Coppia di anziani denuncia le violenze del figlio 52enne che viene arrestato; Picchia e minaccia gli anziani genitori. Il padre costretto ad andare al Quarticciolo e prendere le dosi di crack; Nel mondo dilaga la violenza, naufragio della dignità umana.
Rsa a Grottaferrata, anziani maltrattati e insultati: misure cautelari per il titolare e sei operatrici socio assistenzialiLa prassi era narcotizzare gli anziani ospiti alle 4 del pomeriggio, senza prescrizione medica, e farli svegliare il mattino successivo. In condizioni igienico-sanitarie vergognose. E se qualcuno di ... roma.corriere.it
Grottaferrata, anziani legati e insultati nella Rsa. Ugl Salute ai giudici: Tolleranza zero e sanzioni esemplari«Ai Castelli Romani anziani non autosufficienti maltrattati, sedati, legati e insultati, in un contesto che nulla ha a che vedere con l’assistenza e la dignità della persona». Ugl Salute esprime la ... iltempo.it
Il programma Viva gli anziani, nato a Roma nel 2004 come sperimentazione della comunità di San’Egidio e del Ministero della Salute, si è progressivamente diffuso in tutta Italia. Sostenuto a Napoli dalla Fondazione Grimaldi , continua in questo periodo ad es facebook
A Roma ha inaugurato un servizio di cohousing per anziani all'interno di un immobile confiscato alla criminalità ift.tt/JsjH641 x.com