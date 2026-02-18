Roma anziani maltrattati e abbandonati a loro stessi | otto arresti

Si è conclusa con l’arresto di otto persone l’indagine condotta dai Carabinieri del NAS di Roma, che questa mattina hanno eseguito a Castel Gandolfo, Ariccia, Albano e Marina di Tor San Lorenzo otto misure cautelari personali (due custodie cautelari in carcere e sei arresti domiciliari), emesse dal gip del Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura locale. Per continuata e illegale appropriazione di risorse finanziarie di vittime fragili, sono state decise misure cautelari nei confronti di due amministratrici di sostegno e di altri sei soggetti, tra cui loro parenti e conoscenti, tutti con legami con un’associazione di volontariato d’assistenza di Grottaferrata e un centro pensioni di Genzano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

"Anziani maltrattati", indagata la direttriceLa procura di La Spezia ha aperto un'indagine sulla casa di riposo 'Esperidi' a Vezzano.

