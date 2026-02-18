Rogoredo per gli avvocati Mansouri non aveva alcuna pistola | Emerge una ricostruzione del tutto diversa

Gli avvocati di Abderrahim Mansouri affermano che il loro assistito non aveva una pistola al momento dell’incidente di Rogoredo, smentendo le versioni ufficiali. Secondo Debora Piazza e Marco Romagnoli, il ragazzo di 28 anni non ha mai estratto un’arma e non ha mai puntato l’arma contro l’agente. La loro ricostruzione si basa su testimonianze raccolte sul campo e su alcuni dettagli concreti, come la presenza di alcune tracce di tasche vuote e la mancanza di prove che confermino l’uso di un’arma da parte di Mansouri.

Lo hanno detto i legali della famiglia del 28enne ucciso da un colpo di pistola esploso da un poliziotto il 26 gennaio scorso Abderrahim Mansouri “non aveva una pistola, non solo non l'ha puntata contro, non ce l'aveva”. È questa la tesi dei due avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli, legali della famiglia del 28enne ucciso lo scorso 26 gennaio in via Impastato da un agente di polizia durante un controllo sullo spaccio. Piazza e Romagnoli, che in queste settimane hanno eseguito le loro indagini sul caso, basate anche sulla presenza di testimoni, hanno ribadito che dai loro accertamenti è emersa una ricostruzione “del tutto diversa” rispetto a quella data dagli agenti di polizia.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Abderrahim Mansouri, ucciso da un poliziotto a Rogoredo, “non aveva la pistola”: la ricostruzione degli avvocatiAbderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo durante un controllo di polizia, perché il suo avvocato dice che non aveva una pistola in tasca.

Ucciso a Rogoredo da un poliziotto, perché sulla pistola a salve che avrebbe impugnato Mansouri non ci sono impronteUn giovane è stato ucciso a Rogoredo da un poliziotto durante un intervento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.