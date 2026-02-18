Rogo Teatro Sannazaro 60 evacuati e danni per 70 milioni di euro

Un incendio al Teatro Sannazaro di Napoli ha costretto all’evacuazione di 60 persone e ha causato danni stimati a 70 milioni di euro. La procura ha aperto un’indagine per incendio colposo, anche se le prime ipotesi suggeriscono che il rogo potrebbe essere stato accidentalmente scatenato. I vigili del fuoco stanno ancora cercando di capire cosa abbia provocato le fiamme, che hanno devastato parte della struttura.

A Napoli la procura indaga per incendio colposo dopo il rogo del Teatro Sannazaro anche se le cause potrebbero essere accidentali. I danni si aggirano sui 70 milioni di euro. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.