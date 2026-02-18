Rocchi difende La Penna | solo un turno di stop

La Penna fermo solo un turno Federico La Penna, arbitro di Inter-Juventus giocata sabato scorso, potrebbe essere fermato dal designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, per molto tempo in meno rispetto alle previsioni iniziali. Come riportato dal “Corriere dello Sport”, l’arbitro romano potrebbe infatti restare fermo solo 1 turno, a fronte di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Espulsione di Kalulu, La Penna a rischio stop: Rocchi deluso 'arbitroFederico La Penna rischia di fermarsi dopo aver diretto una serata difficile al Meazza, dove ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu.

Espulsione Kalulu, pronto un lungo stop per La Penna: Rocchi ‘tradito’ dal direttore di garaFederico La Penna è stato espulso durante la partita di ieri al Giuseppe Meazza, una decisione che potrebbe costargli un lungo stop.

