Roccella Fdi ‘Portale della genitorialità facilita accesso a servizi’

Roccella di Fratelli d’Italia ha annunciato che il Portale della genitorialità nasce per semplificare l’accesso ai servizi locali. La causa è la difficoltà di molte famiglie nel trovare informazioni e supporto adeguato. Il portale offrirà un’unica piattaforma online dove i cittadini potranno consultare servizi di assistenza, scuole e assistenza sanitaria. Roccella ha spiegato che questa iniziativa collega il lavoro del Governo con le realtà regionali e locali. La piattaforma sarà operativa entro i prossimi mesi.

(Adnkronos) – Il Portale della genitorialità "sarà fondamentale per mettere a disposizione dei cittadini e delle famiglie tutti i servizi presenti sul territorio, integrando ciò che possiamo fare a livello centrale, come Governo, con quanto viene realizzato a livello regionale e territoriale. Rappresenta la sintesi di ciò che vogliamo ottenere: una reale facilitazione per i.