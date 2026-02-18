Robert Dorgan il killer di Pawtucket | trans con sfoghi antisemiti

Robert Dorgan ha ucciso sua moglie e suo figlio a Pawtucket, un gesto che ha scioccato la comunità. La tragedia è avvenuta durante una partita di hockey, quando l’uomo ha perso il controllo. Dai profili social di Dorgan emergono commenti antisemiti e comportamenti inquietanti. La polizia ha scoperto che l’uomo aveva già avuto problemi di conflitto e rabbia. La sua identità si lega anche a un passato di difficoltà personali.

Pawtucket, choc nella partita di hockey: un uomo uccide moglie e figlio, emergono profili social disturbati e un passato di conflitti. Robert Dorgan, un uomo del Rhode Island, ha compiuto un gesto tragico aprendo il fuoco durante una partita di hockey su ghiaccio a Pawtucket, causando la morte della moglie e di uno dei suoi figli prima di togliersi la vita. L'evento, avvenuto il 17 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla salute mentale dell'aggressore, sulle dinamiche familiari complesse e sulla possibile influenza di contenuti estremisti diffusi online.