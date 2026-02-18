Rizzo | Esultanza in scivolata? Prendo ispirazione dagli altri sport

Matteo Rizzo ha deciso di esultare con una scivolata dopo aver vinto, ispirandosi ad altri sport come il calcio. La sua scelta nasce dalla difficoltà dei pattinatori di mostrare emozioni forti durante le gare. Rizzo ha spiegato che questa esultanza permette di esprimere gioia e liberarsi dalla tensione. Durante l’ultima competizione, ha deciso di adottare questa tecnica, sorprendendo pubblico e avversari. La sua reazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati, che ora seguono con interesse questa sua nuova abitudine.