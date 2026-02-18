Rizzo | Esultanza in scivolata? Prendo ispirazione dagli altri sport
Matteo Rizzo ha deciso di esultare con una scivolata dopo aver vinto, ispirandosi ad altri sport come il calcio. La sua scelta nasce dalla difficoltà dei pattinatori di mostrare emozioni forti durante le gare. Rizzo ha spiegato che questa esultanza permette di esprimere gioia e liberarsi dalla tensione. Durante l’ultima competizione, ha deciso di adottare questa tecnica, sorprendendo pubblico e avversari. La sua reazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati, che ora seguono con interesse questa sua nuova abitudine.
Matteo Rizzo spiega le origini della sua esultanza in scivolata: "Nel pattinaggio gli atleti faticano a lasciarsi andare, così.". Guarda il video di Gioele Anelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Gilardino a Sky Sport: «Serata amara: ci servirà da lezione. Mi prendo la responsabilità dei cambi»Alessandro Gilardino commenta a Sky Sport una serata complicata, sottolineando come l’esperienza possa rappresentare un’opportunità di crescita.
I migliori film motivazionali su Netflix e Prime: dai classici alle storie di sport e vita. Da vedere (anche) per trovare ispirazione o un nuovo slancioInizia una nuova settimana e molti cercano un modo per trovare energia e motivazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Esigo di vedere l’esultanza di Matteo Rizzo col commento di Massimo Marianella del gol di Drogba “Meravigliosamente, incredibilmente RIZZO” #MilanoCortina2026 x.com
Dopo la simulazione che ha portato al rosso ingiusto per Kalulu e quell’esultanza provocatoria davanti all’ex Milan, per noi resta una sola strada da percorrere: niente più maglia azzurra. Facciamo sentire la nostra voce al ct! facebook