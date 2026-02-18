Ritornano gli Skiantos originali | i pesissimi in concerto

Gli Skiantos originali tornano sul palco: i membri fondatori Stefano “Sbarbo” Cavedoni e Andrea “Andy Bellombrosa” Dallavalle hanno deciso di riproporre il repertorio storico della band, attirando fan di vecchia data e nuove generazioni. La loro esibizione, prevista questa sera, include anche il contributo di Stefano

I membri (aff)fondatori Stefano "Sbarbo" Cavedoni e Andrea "Andy Bellombrosa" Dallavalle, con l'assistenza (anche medica) di Stefano "Bitto Bitume" Bitelli (basso) e Carlo "Rullo Frullo" Cavazzoni (batteria), ripercorrono tutti gli (in)successi dei mitici Skiantos.Aprono la serata gli Ordinary Frank, band pop rock italiana immeritatamente sconosciuta ai più. Alternano sapientemente un sound anni '90 ad un cantautorato classico venato di ironia e grasse risate.Inizio concerto 21:00Ingresso ad offerta liberaPossibilità di cenare (info 346 614 9292)