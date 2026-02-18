Il match tra Johnny e Smith ha causato molte polemiche tra i fan, dopo che Johnny ha ottenuto una vittoria controversa. La sfida si è svolta davanti a un pubblico appassionato, che ha assistito a un confronto serrato tra i due wrestler. Le azioni più intense hanno coinvolto anche altri atleti, creando un’atmosfera di grande tensione nello studio. I risultati di questa serata hanno rivoluzionato le posizioni in classifica, lasciando tutti con il fiato sospeso e domande aperte per il prossimo appuntamento.

Una serata di NXT ha popolato la scena con incontri intensi e risposte chiare alle sfide interne alle classifiche. L'episodio ha proposto confronti decisivi, definizioni di posizioni e conferme di campioni, offrendo un quadro dettagliato della dinamica tra le divisioni in vista di un grande appuntamento in programma a marzo. Vengeance Day rappresenta il prossimo grande spettacolo della WWE, con protagoniste le stelle di NXT. L'evento è fissato per la notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo. Questa mattinata segna un momento di rilievo per gli appassionati di wrestling in Italia: la WWE annuncia una serie di.

Risultati WWE NXT del 17 febbraio 2026: match, sorprese e vincitori

