Ristrutturare il balcone conviene guida completa al bonus 2026 | così sfrutti tutte le agevolazioni

Il 2026 presenta grandi novità per i bonus edilizi, tra cui nuove agevolazioni per ristrutturare i balconi. Nel 2026 ristrutturare il balcone può ancora garantire un risparmio fiscale importante, ma solo passando attraverso le regole del classico bonus ristrutturazioni. Non esiste infatti un “bonus balconi” autonomo, bensì una serie di interventi che rientrano nella detrazione per lavori edilizi su immobili residenziali già esistenti. La detrazione è pari al 50% delle spese per l’abitazione principale, mentre scende al 36% per seconde case e altri immobili residenziali. Il calcolo avviene su un tetto massimo di 96. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Bonus casa per il 2026: -50% sulla prima abitazione. Ma nel 2027 ristrutturare con agevolazioni sarà più complicatoLa Manovra 2026 introduce un bonus del 50% sulla prima abitazione, segnando una svolta nelle agevolazioni fiscali per le case degli italiani.

Bonus 2026: dalle bollette alla casa, tutte le agevolazioni previsteIl governo ha annunciato un pacchetto di misure per il 2026 che mira ad aiutare le famiglie italiane.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Casa nuova o da ristrutturare? Cosa conviene di più città per città e quali fattori da considerare per la scelta miglioreScegliere tra una casa nuova e una da ristrutturare dipende da diversi fattori, tra cui il budget, la posizione e le preferenze personali. Le case ristrutturate offrono vantaggi economici in città ... milanofinanza.it

Ristrutturazione lastrico solare e balcone: ruolo dell'amministratoreBuongiorno, dobbiamo ristrutturare un lastrico solare e un balcone, la parte definita lastrico solare fa da tetto ad un esercizio commerciale situato al piano terra, mentre una parte residua è un ... corriere.it

Salve! Potreste gentilmente darci un consiglio su come ristrutturare questo appartamento di 96mq Vorremmo ricavare - un secondo bagno - open space cucina soggiorno dove e’ il balcone - eventualmente un piccolo studio Grazie mille a tutti facebook