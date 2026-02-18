rispondi dai gli ultimi messaggi al capotreno accoltellato in stazione

Un mese e mezzo fa, Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni, è stato ucciso nel parcheggio della stazione di Bologna dopo una lite. Gli ultimi messaggi inviati prima dell’aggressione mostrano che il gesto violento è stato scatenato da un confronto acceso tra i due. La polizia sta ancora indagando sul motivo che ha portato all’omicidio.

È passato un mese e mezzo da quando il capotreno Alessandro Ambrosio, di 34 anni, è stato accoltellato a morte nel parcheggio della stazione di Bologna. In carcere è rinchiuso Marin Jelenic, croato, che era già stato destinatario di un ordine di allontanamento mai rispettato. È un delitto che ha un colpevole ma non un movente, in cui si è già scritto tutto per quanto concerne l’aspetto giudiziario della vicenda, sul quale c’è poco altro da dire. Tuttavia, in queste ore sono emerse le ultime conversazioni avute da Ambrosio prima di essere raggiunto dalle coltellate di Jelenic. Sono scambi di messaggi sul telefono dai quali emerge la vita di un ragazzo come tanti diviso tra il lavoro, gli amici e la passione per i videogiochi, e lo sgomento di chi, non appena ha iniziato a circolare la notizia della sua morte, ha cercato in tutti i modi di illudersi che non fosse vero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Bologna, capotreno ucciso in stazione. Gli ultimi istanti nella chat, l’amico: “Ti prego rispondi”Un capotreno è stato ucciso questa mattina alla stazione di Bologna.

Capotreno ucciso alla stazione di Bologna. «Accoltellato all'addome, assassino in fuga».Al vaglio le immagini della videosorveglianzaUn capotreno di 34 anni di Trenitalia è stato trovato morto nelle vicinanze del parcheggio del piazzale Ovest a Bologna.

