Risparmio energetico in arrivo nuovi incentivi

L’assessore Isabella Masina annuncia che Voghiera riceve nuovi incentivi per il risparmio energetico, dopo che il governo ha deciso di mettere a disposizione più fondi per le famiglie e le imprese. La misura mira a ridurre i costi delle ristrutturazioni e a promuovere l’uso di tecnologie più efficienti. Nei prossimi mesi, molte case nel comune potrebbero beneficiare di contributi per migliorare l’isolamento e installare pannelli solari.

Nuovi incentivi per il risparmio energetico nel territorio di Voghiera (nella foto l'assessore Isabella Masina). Un incontro con al centro temi sempre più attuali. Domani a partire dalle 18, al centro civico di Voghiera ci sarà l'incontro dedicato alle nuove opportunità di incentivazione economica per il risparmio energetico, un tema molto sentito. L'incontro, promosso da Cer Voghiera, cercherà di informare e facilitare l'accesso alle nuove misure di incentivazione economica, oggi disponibili. Sarà tema dell'appuntamento il Conto Termico 3.0, incentivo che può coprire fino al 65% - in alcuni casi al 100% - dei costi per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, anche abbinati all'installazione di nuovi impianti fotovoltaici.