Risorse e veicoli elettrici | la frontiera artica dell' automotive

La scoperta di riserve di minerali nelle regioni artiche ha causato un aumento dell'interesse per questa zona. Le aziende cercano di accaparrarsi i metalli necessari per produrre veicoli elettrici, portando a una maggiore attività di esplorazione e estrazione. La presenza di ghiacci che si sciolgono rende più accessibili le risorse, ma solleva anche preoccupazioni ambientali. Questa situazione spinge le imprese a ripensare le rotte di approvvigionamento e a investire in nuove tecnologie. La corsa alle risorse artiche sta rapidamente influenzando il settore automotive.

La corsa alle risorse artiche sta ridefinendo gli equilibri industriali della transizione elettrica, con impatti diretti sulla sicurezza delle supply chain e sulla competitività globale del8automotive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Risorse e veicoli elettrici: la frontiera artica dell'automotive Roma: veicoli elettrici pagheranno accesso in Ztl e gli ibridi la sostaDa oggi i veicoli elettrici entrano in Ztl pagando, mentre gli ibridi dovranno pagare per la sosta. Leggi anche: Arrivano le colonnine per veicoli elettrici. La mobilità è più verde con Poste Italiane Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ecco come saranno distribuiti i 590 milioni per gli autotrasportatori: quanti soldi si possono prendere e per quali acquisti?; Incentivi auto 2026, addio bonus per nuove vetture: ecco cosa cambia per gli italiani; Permesso Ztl da mille euro per le auto elettriche, polemiche a Roma; Automotive 2026: le cinque tendenze chiave. Incentivi colonnine ricarica auto elettriche 2026, come funzionanoCome funzionano gli incentivi per colonnine di ricarica 2026, requisiti, bonus e impatto sulla mobilità elettrica ... autotoday.it Mercato dei veicoli commerciali in calo a gennaio (-5,2%) con 14.290 immatricolazioniSembra già esaurito il possibile effetto incentivi MASE • Oltre agli incentivi necessario lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica, un credito di imposta al 50% per investimenti in ricariche fast ... ansa.it GELA Firmato l'accordo con la Vei Greenfield 1 sulle royalties del fotovoltaico. Grazie alle risorse, 400 mila euro, verrà ammodernato il parco mezzi del Comune e della Polizia Polizia Municipale con veicoli hybrid o elettrici (di Redazione) facebook