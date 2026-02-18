Riscatto ufficiale di Pobega Milan | Bologna annuncia l' acquisto

Il Bologna ha concluso l'acquisto di Tommaso Pobega dall’AC Milan, una mossa che cambia il volto del reparto centrale della squadra. La società emiliana ha annunciato di aver firmato il contratto con il giocatore, che torna così in Serie A dopo l’esperienza con il Milan. Pobega, 24 anni, si trasferisce a Bologna con l’obiettivo di rafforzare il centrocampo e portare nuova energia in squadra.

Il Bologna Fc 1909 ha ufficializzato l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan, definendo un tassello chiave per il proprio centrocampo. Il trasferimento consolidato rappresenta una tappa significativa nel percorso di valorizzazione del giocatore, che nelle ultime uscite ha mostrato dinamismo, duttilità e capacità di inserirsi in zona gol. L’operazione riflette una valutazione positiva delle prestazioni fornite in stagione e una visione a medio termine per la squadra. Il Bologna ha esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Pobega dal Milan, formalizzando il passaggio a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

